la diva del bataclan tragedia privata la parabola umana e cinica di audrey

Ci sono cose che sembrano sempre avvenute ieri. Così profondo il segno lasciato sulla pelle. Così vivo il batticuore. Difficile non provare qualcosa di simile pensando al Bataclan e agli attacchi terroristici del 13 novembre 2015. Una manciata di mesi dopo la strage nella redazione di Charlie Hebdo. Eventi su cui si è tornati innumerevoli volte. Attraverso i linguaggi più diversi. Si pensi solo alla testimonianza di Emmanuel Carrère in "V13", uscito qualche tempo fa per Adelphi (da leggere). Più complesso il confronto col palco. Ma certo incuriosisce " La diva del Bataclan ", da venerdì al Teatro Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La diva del Bataclan. Il dramma di Audrey tra solitudine e socialVenerdì e sabato sera, il Teatro Cantiere Florida ospita la prima toscana di

"La Diva del Bataclan": in prima toscana il musical sulle false vittime di ParigiVenerdì e sabato sera, il musical

Temi più discussi: La diva del Bataclan; La diva del Bataclan al Teatro Fontana; ’La diva del Bataclan’ al Dialma. Il pop tra ironia, verità e finzione; La diva del Bataclan: una parabola di mitomania in un musical feroce e visionario.

La diva del Bataclan, con Claudia Marsicano e la regia di Gabriele PaolocàDal 27 febbraio al primo marzo 2026 (venerdì alle 20.30, sabato alle 19.30, domenica alle 16.00) sul palco del Teatro Fontana di Milano (via Gian Antonio Boltraffio 21) va in scena lo spettacolo La ... mentelocale.it

A Fuori Luogo debutta La diva del BataclanIl 20 e 21 febbraio debutta a Fuori Luogo La diva del Bataclan che sarà in scena al Dialma della Spezia a partire dalle 20.30. Un attesissimo ... cittadellaspezia.com

A Fuori Luogo debutta “La diva del Bataclan” x.com

SI PUÒ INVIDIARE UNA VITTIMA Prossimo appuntamento: 20 e 21 febbraio 2026 con “La diva del Bataclan. Un musical ispirato alle false vittime degli attentati di Parigi” Vi aspettiamo venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle 20.30 al Dialma (via Montev - facebook.com facebook