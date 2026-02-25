La società Programma Ambiente Apuane S. afferma che la discarica è sicura, dopo aver analizzato i dati tecnici e le valutazioni ambientali. La disputa sulla ex Cava Fornace nasce dalle preoccupazioni di alcune associazioni, che temono rischi per il Lago di Porta e l’ecosistema circostante. La società ha presentato nuove analisi per dimostrare l’assenza di pericoli concreti. La discussione si sposta ora sulla validità delle prove fornite.

La battaglia sulla ex Cava Fornace lascia le piazze e si trasferisce sui documenti tecnici. È questa la risposta della società Programma Ambiente Apuane S.p.A. (PAA) alle critiche sollevate dal Comitato per la chiusura della discarica dell’ex Cava Fornace e da altre realtà ambientaliste, dopo l’evento del 6 maggio 2024, quando una frana interna al sito ha provocato uno sversamento di percolato verso la strada statale Aurelia e nelle aree naturali limitrofe, gestito, come riportato da Programma Ambiente Apuane Spa, secondo le procedure autorizzate e senza scarichi diretti nel Lago di Porta, in un tratto riconosciuto come area protetta della Rete Natura2000. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La magia del lago ghiacciato di Endine: migliaia con i pattini, ignorando i pericoliIl lago di Endine, a Monasterolo del Castello, si presenta quest’anno completamente ghiacciato, un fenomeno raro e atteso dopo anni di assenza.

Ampliamento discarica di contrada Formica: convocata la Commissione AmbienteÈ stata convocata la Commissione Ambiente di Brindisi per approfondire la questione dell’ampliamento della discarica di contrada Formica.

Temi più discussi: Discariche minerarie: servono monitoraggio e cultura della sicurezza; La discarica è sicura. La società smentisce pericoli per l’ambiente e per il Lago di Porta; Cava Fornace, il gestore: Le verifiche escludono rischi e danni ambientali. Struttura monitorata, sicura e stabile; Rio Rovigo e fiume Santerno. Il caso discarica un anno dopo. Castellari (Pd): Finire i lavori.

Discarica, il dibattito è aperto. Il Maceratese deve muoversiSino alla fine del 2026 i rifiuti indifferenziati prodotti in provincia di Macerata verranno smaltiti a Corinaldo. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi sul Corriere Adriatico dell'accordo siglato tra ... corriereadriatico.it

Esclusiva. La mia verità sulla discarica Bussi. Intervista a Chiodi: L’acqua è sicura. Stop a informazioni fuorviantiIl presidente dell'Abruzzo interviene sul caso che ha coinvolto le province di Chieti e Pescara e rassicura. Dai controlli effettuati l’acqua attualmente in distribuzione nel territorio provinciale è ... quotidianosanita.it

Nola, sopralluogo di Borrelli (Avs) a Boscofagnone con l’attivista Fabio Armano: “Strada completamente allagata, ridotta a discarica abusiva” Via Boscofangone a Nola, un asse viario ridotto ad un lago di fango, a seguito di ogni temporale, utilizzato al contemp - facebook.com facebook