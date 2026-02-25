La cybersicurezza facile Spiegata per immagini

Una mostra sulla cybersicurezza e il cinema nasce dalla voglia di semplificare un tema complesso attraverso immagini e film. La causa è la difficoltà di spiegare i concetti di sicurezza informatica a un pubblico non esperto. Esposizioni di poster e clip aiutano a capire come le tecnologie proteggono i dati e contrastano gli attacchi. La partecipazione di molte scuole mostra l'interesse dei giovani per il mondo digitale. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese.

La commistione tra cybersicurezza e cinema – due mondi in apparenza distanti – può rappresentare la chiave per portare alla conoscenza di molti un tema complesso come la sicurezza informatica. Lunedì, nella cornice del teatro Cavallerizza, si è tenuta la presentazione di " Keatrix ", piattaforma che si occupa di formazione in cybersecurity. Ideata da Cyberoo, Pmi specializzata in cybersicurezza per le imprese, Keatrix si propone di insegnare agli utenti come riconoscere e respingere le minacce informatiche mediante un sistema composto da un modello di programmazione didattica, l'utilizzo di intelligenza artificiale adattiva e l'apporto di cortometraggi che, attraverso un linguaggio più fruibile, permettono di prendere maggiore coscienza dei potenziali pericoli che possono presentarsi quando si naviga in rete.