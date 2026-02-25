La conferenza di Farnetani sull’innovazione di suor Thévenin

Il professor Italo Farnetani ha tenuto una conferenza su Gabriella Thévenin, causa il suo ruolo come fondatrice dell’istituto aretino e il riconoscimento della sua santità. La serata ha attirato un pubblico interessato alla storia dell’ordine religioso e alle innovazioni introdotte da Thévenin nel settore educativo e sociale. Farnetani ha illustrato il suo contributo, evidenziando le sue intuizioni e le sfide affrontate nel creare un nuovo modello di assistenza. La discussione si è conclusa con un dibattito tra i presenti.

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Stasera, alle ore 20, nel salone delle feste della Fondazione Thévenin in via Sassoverde 32, ad Arezzo, si svolgerà una conferenza del professor Italo Farnetani su Gabriella Thévenin, la suora francese che fondò l'istituto aretino e morì con la fama di santità. L'iniziativa si svolgerà nell'ambito della riunione mensile del Soroptimist Club di Arezzo e sarà condotta dalla presidente Daniela Tosi. Il professor Farnetani illustrerà la figura di Gabriella Thévenin, la suora francese che rivoluzionò l'assistenza alle orfane, trasformando un modello basato sulla compassione in un percorso di emancipazione e autonomia.