la collaborazione tra i bianconeri e la fundacion dei blancos rufina real madrid accordo per i giovani

Rufina e il Real Madrid Fundacion hanno siglato un accordo che coinvolge i giovani calciatori locali. La collaborazione nasce per offrire ai ragazzi un'opportunità di crescita tecnica e valori sportivi, grazie a programmi condivisi e formazione specializzata. Massimo Innocenti, direttore generale della Rufina, spiega che gli istruttori potranno trasmettere ai giovani le metodologie del club spagnolo, favorendo anche il divertimento nel gioco. L'iniziativa prevede una serie di attività dedicate ai giovani calciatori del territorio.

Audax Rufina e Real Madrid Fundacion hanno stretto un importante accordo di collaborazione tecnica. "L’iniziativa permetterà agli istruttori della Scuola Calcio - afferma il direttore generale della Rufina, Massimo Innocenti - di trasmettere ai propri ragazzi nuovi valori e divertirsi giocando a calcio, seguendo le linee guida del Real Madrid Fundacion e della Federcalcio. Collaborazione che porterà a confrontarsi con realtà di altre regioni e nazioni, con ragazzi e genitori di diversi paesi e culture, ampliando la conoscenza e la crescita dei ragazzi. Dal 20 al 24 luglio 2026 Audax Rufina sarà struttura ospitante del Camp dei Galattici, e potranno partecipare tutti i bambini e bambine dai 6 anni ai 16 prenotando su www. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

