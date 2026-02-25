La classifica di Sanremo 2026 dopo la prima serata | Fedez e Masini volano in Top 5

Fedez e Masini salgono in Top 5 dopo la prima serata di Sanremo 2026, grazie al giudizio della sala stampa. La loro musica ha conquistato il pubblico e i critici, portandoli in testa alla classifica provvisoria. La serata ha visto anche esibizioni di altri artisti, ma sono loro a dominare le preferenze finora. La gara continua con molte sorprese e attese.

Il verdetto della sala stampa premia il ritorno del rapper e del cantautore toscano: ecco le prime posizioni e i momenti chiave della serata d'esordio all'Ariston. Tra debutti emozionanti e grandi ritorni, è trascorsa la prima serata di Sanremo 2026. Ed è naturalmente arrivata la prima classifica parziale, che non ha regalato grandi sorprese rispetto ai pronostici. Fedez e Marco Masini si prendono la scena, piazzandosi stabilmente nella Top 5 dei favoriti: insieme a loro ben tre donne. Un inizio in salita per Carlo Conti e Laura Pausini, che hanno guidato una lunghissima maratona musicale, con ben 30 esibizioni, che ha però generato più di qualche perplessità nel pubblico dei social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Classifica Sanremo 2026 della prima serata, in top 5 Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-MasiniArisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez con Masini sono i primi cinque classificati della serata inaugurale di Sanremo 2026, dopo che le votazioni sono state chiuse.

Sanremo, classifica prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini nella Top 5 (in ordine casuale)Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini si trovano nella top 5 della prima serata di Sanremo 2026, grazie ai voti raccolti dal pubblico e dalla giuria.

Temi più discussi: La classifica di Sanremo 2026: come funziona e quando si conosceranno tutte le posizioni; I cantanti di Sanremo 2026, la classifica di chi ha partecipato più volte al Festival; La classifica provvisoria della prima serata di Sanremo; Sanremo 2026, la classifica della prima serata: conferme per Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, nella top 5 approda anche Fulminacci.

La classifica di Sanremo 2026 dopo la prima serata: la top 5 in ordine casualeEcco quali sono le prime cinque posizioni della classifica di Sanremo 2026 al termine della prima serata. I 30 cantanti in gara si sono esibiti e sono stati votati dalla giuria della sala stampa, tv e ... corriere.it

Sanremo 2026, la classifica della prima serataAccettando i cookie di profilazione, ti verranno proposti annunci pubblicitari che rispecchiano i tuoi interessi, supportando il nostro impegno nel fornire contenuti gratuiti di qualità. rockol.it

La classifica della prima serata di #Sanremo2026 (ordine casuale). - facebook.com facebook

Alla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in ordine casuale #sanremo2026 x.com