la classifica della prima serata di sanremo 2026

Laura Pausini ha portato energia e popolarità alla prima serata di Sanremo 2026, facendo da traino per l’intera manifestazione. La sua partecipazione ha attirato molte attenzioni e ha contribuito a mantenere alta l’attenzione dello pubblico. Carlo Conti ha sfruttato il suo ruolo, ma senza il supporto della cantante, l’evento avrebbe potuto perdere appeal. La serata ha mostrato quanto sia importante la presenza di grandi star per il successo della kermesse.

Una prima puntata di Sanremo 2026 che deve ringraziare fortemente Laura Pausini. Il personaggio divisivo, per alcuni, ha tenuto in piedi questo ultimo esordio di Carlo Conti. Fosse stato per il direttore artistico, infatti, la conduzione sarebbe proseguita dritta, liscia e senz’anima. Si sono esibiti tutti gli artisti, ovvero 30 Big, mentre le Nuove Proposte troveranno spazio per la prima volta nella seconda puntata. Online i fan si scatenano di già e, di fatto, qualche preferito si intravede chiaramente. Non c’è però Televoto in questa prima serata. Ecco, dunque, le prime 5 posizioni in classifica, dettate dal voto combinato della Giuria della Sala Stampa, TV e Web. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo 2026, prima serata: chi si piazza nei primi 5 posti della classifica (secondo noi)Sanremo 2026 ha iniziato con le esibizioni dei Big, portando la musica sui palchi della città.

Sanremo 2026, la classifica dopo la prima serata del FestivalCarlo Conti ha annunciato la classifica dopo la prima serata di Sanremo 2026, causata dai voti della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

LA MIA CLASSIFICA AL BUIO DI SANREMO 2026

Pronostici Sanremo 2026: i favoriti e la classifica della prima serata secondo i bookmakerL’attesa è finita martedì 24 febbraio si alza il sipario sulla settantaseiesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Scopriamo i favoriti tra i 30 big in gara per questa prima ... tg.la7.it

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026: l’ordine dei cantanti, il co-conduttore e il superospiteDa Can Yaman, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, a Tiziano Ferro. E l’ordine di apparizione dei cantanti in gara ... vanityfair.it

