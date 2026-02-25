La centralinista scomparsa si è presentata in un comando di polizia | Sto bene non voglio tornare a Porto Empedocle

Le ricerche su tutto il territorio provinciale, sull'hinterland Saccense soprattutto perché i carabinieri avevano accertato che la quarantunenne aveva preso un autobus per la città delle Terme, sono state sospese La centralinista empedoclina, scomparsa da venerdì mattina, si è presentata in un comando di polizia di un comune siciliano. Si è fatta identificare, ha riferito e dimostrato di stare bene ed ha aggiunto di non volere tornare a Porto Empedocle. Le ricerche su tutto il territorio provinciale, sull'hinterland Saccense soprattutto perché i carabinieri avevano accertato che la quarantunenne aveva preso un autobus per la città delle Terme, sono state sospese. La donna, centralinista al Comune di Porto Empedocle, ha, di fatto, confermato che il suo è un allontanamento volontario. La quarantunenne ha espressamente chiesto di non rivelare in quale paese al momento si trova perché non vuole essere cercata e rintracciata da nessuno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Centralinista comunale scomparsa, notte di ricerche fra Porto Empedocle e AgrigentoRossana Gucciardo, una centralinista del Comune di Porto Empedocle, è scomparsa improvvisamente, scatenando una vasta operazione di ricerca tra Porto Empedocle e Agrigento.

