La Catania che verrà meno di un anno dopo | panchine green distrutte fontane putride e videosorveglianza manomessa

La distruzione di panchine verdi e il danneggiamento delle fontane a Catania sono causati da atti vandalici che si ripetono da mesi. Le aree pubbliche, appena rinnovate, vengono prese di mira, lasciando spazi urbani sporchi e degradati. La videosorveglianza manomessa non aiuta a fermare i comportamenti dannosi, creando un senso di abbandono. La città rischia di perdere i miglioramenti già realizzati, mentre le azioni di alcuni mettono a rischio le opere future.

Mesi fa avevamo raccontato la Catania che verrà, illustrando non solo i render di ciò che probabilmente sarà realizzato in futuro, ma anche le opere già consegnate negli ultimi mesi o anni: parchi con illuminazione green, piazze riqualificate, impianti sportivi per le periferie, fondi europei e Pnrr finalmente utilizzati. Promesse concrete, inaugurazioni con fascia tricolore, dichiarazioni ottimiste dell'allora assessore allo Sport e alle Opere pubbliche Sergio Parisi. Dossier ci è tornato con taccuino, macchina fotografica e scarpe comode: ciò che adesso si vede racconta una storia differente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

