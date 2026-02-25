La brianzola Martina Cleo che guida le Bambole di Pezza conquista Sanremo

Si sono esibite ieri sera, martedì 24 febbraio, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo andando in scena al teatro Ariston. Sono le Bambole di pezza, la band tutta al femminile la cui cantante è la brianzola Martina Cleo, al secolo Martina Ungarelli.La giovane 30enne di Limbiate, accompagnata dalle componenti della sua band ha cantato “Resta con me”, una ballata rock così come l’hanno definita. E quando “l’unica certezza sono le canzoni”, con la loro musica le Bambole di pezza vogliono sottolineare l’importanza di restare vicini, soprattutto nei momenti difficili, trovando la forza nei legami. Per la serata cover, la band al femminile, l’unica in questa edizione del Festival, porterà sul palco Cristina D'Avena con una versione rock della celebre sigla del cartone “Occhi di gatto”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

