La Biblioteca Comunale diventa hub punto d' incontro per tutta la comunità

La Biblioteca Comunale di Fontaniva si prepara a vivere una nuova stagione grazie al progetto “BiblioHub: la biblioteca come centro di connessione”, finanziato dalla Fondazione CariPaRo con un contributo di 70.000 euro. L’obiettivo è trasformare la biblioteca in un luogo vivo, accogliente e partecipativo, dove cittadini di tutte le età possano incontrarsi, studiare, creare e condividere esperienze culturali, con un’attenzione speciale ai ragazzi e agli adolescenti, che negli ultimi anni hanno frequentato meno la struttura. «Con questo progetto vogliamo che la biblioteca diventi davvero un luogo per tutti, non solo per i bambini – spiega il sindaco Alberto Trento –. Abbiamo voluto creare spazi, attività e servizi pensati anche per i ragazzi più grandi, così che possano sentirsi protagonisti e ritrovare interesse per la lettura e per la vita comunitaria». La Biblioteca Comunale, situata nel cuore del paese, sarà arricchita con una nuova Area Giovani, spazi flessibili e moderni per lo studio di gruppo, computer dedicati e un’area esterna attrezzata per leggere e socializzare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

