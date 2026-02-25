Klaebo non si ferma più dopo i 6 ori olimpici nel fondo culla un nuovo sogno | sfidare Pogacar

Johannes Klaebo contro Tadej Pogacar? Molti indizi portano a pensare che non sia solamente fantasport: il fenomeno norvegese da tempo è legato a doppio filo con la squadra di ciclismo Uno-X Mobility, e ha già visionato Fiandre e Tour de France. 🔗 Leggi su Fanpage.it

KLÆBO, DAI RECORD OLIMPICI ALLA UNO-X? «FORSE SARÀ IL PROSSIMO OBIETTIVO»Nicolò Garibbo vince la prima tappa del Giro di Sardegna, la Castelsardo-Bosa di 189, 5 km. Insieme ai compagni di fuga Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), Filippo Zana e Gianmarco Garofoli (compagni ... tuttobiciweb.it

Leggenda Klaebo: sei ori su 6 gare nella stessa edizioneIl settimo sarà il matrimonio con Pernilla. E dopo i Giochi, c'è la tentazione ciclismo ... msn.com

«Johannes Hosflot Klaebo è l’atleta che ha vinto più medaglie nella storia dei Giochi Invernali, ma tutte le medaglie d’oro conquistate a Milano-Cortina 2026 non gli porteranno nemmeno un euro in tasca dal suo Paese. » In Norvegia, il modello di sostegno all - facebook.com facebook