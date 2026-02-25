Kingsman – Il cerchio d’oro | tutto quello che c’è da sapere sul film

Kingsman – Il cerchio d’oro: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kingsman – Il cerchio d’oro, film del 2017 diretta da Matthew Vaughn e tratto a sua volta dalla miniserie a fumetti The Secret Service (scritta da Mark Millar). Colin Firth, che nel primo film interpretava Harry Hart (Galahad), in questo film figura come produttore esecutivo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Dopo aver sconfitto il perfido Valentine è passato un anno e Eggsy è diventato ufficialmente un membro dei Kingsman, l’associazione d’intelligence privata nata alla fine della Seconda Guerra Mondiale con lo scopo di proteggere il mondo. Eggsy ha preso il nome del suo mentore, Galahad, morto in servizio, e ha una storia d’amore con Tilde, la principessa di Svezia che aveva salvato al termine del primo film. 🔗 Leggi su Tpi.it

