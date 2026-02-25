kim kardashian diventa co founder di update e cambia per sempre il concetto di energy drink

Kim Kardashian entra in un nuovo brand. E questa volta non si tratta di skincare, shapewear o makeup, ma di qualcosa che parla direttamente alla nostra generazione: l’energia. UPDATE, il marchio di energy drink basato sulla scienza, ha appena annunciato il suo grande relaunch con Kim ufficialmente nel ruolo di co-founder. Non testimonial, non ambassador. Co-founder. E questo dettaglio cambia tutto. Il progetto segna un nuovo capitolo nel mondo delle bevande funzionali, dove l’obiettivo non è più “più caffeina = più performance”, ma qualcosa di molto più contemporaneo: energia pulita, lucida, sostenibile. Quella che ti serve davvero quando la tua vita è un mix costante di lavoro, social, allenamenti e overstimulation digitale. Perché Kim Kardashian entra davvero nella sua energy era. Kim Kardashian non è nuova a costruire imperi, ma la sua entrata in UPDATE non è una mossa casuale. Il suo rapporto con il brand è iniziato in modo molto Gen Z-coded: da consumatrice reale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Horeca Meeting Italgrob. Colombo (Circana): “Segnali di positività di alcune categorie come Energy drink, Bevande gassate per mixology, Aperitivi alcolici”Durante l’Horeca Meeting Italgrob, Colombo di Circana ha spiegato che alcuni settori come le bevande energetiche, le bibite gassate per cocktail e gli aperitivi alcolici mostrano segnali di crescita, grazie a un aumento delle vendite in alcune aree.

Beve 8 energy drink al giorno e finisce in ospedale per un ictus (con danni permanenti)Un caso clinico recente ha evidenziato i rischi associati all’abuso di energy drink, con un individuo che, consumando otto bevande al giorno, ha subito un ictus con danni permanenti.