katie taylor annuncia il suo ultimo incontro a dublino

Il mondo della boxe guarda con interesse alla fase finale della carriera di una delle sue figure più rilevanti. Katie Taylor ha annunciato che il suo ultimo incontro professionistico si svolgerà a Dublino nell'estate in corso, segnando la chiusura di un percorso lungo vent'anni all'insegna della classe, della determinazione e della costanza. Taylor ha confermato di voler disputare almeno un'ultima sfida nel corso di quest'anno, un match che funge da quy?n di addio al professionismo. La campionessa irlandese sottolinea che la decisione è motivata soprattutto dal desiderio di chiudere la carriera in patria, valorizzando il legame con il pubblico che l'ha accompagnata nel lungo percorso sportivo. La fighter ha spiegato che le trattative sono in corso per definire dettagli pratici, tra cui la località definitiva e l'avversario, ma il favorito resta un ritorno sul suolo irlandese. Croke Park è indicato come centro preferito, mentre Aviva Stadium e 3Arena sono considerate opzioni alternative qualora non si arrivasse a un accordo entro i tempi stabiliti.

