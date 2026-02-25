Kalulu sulla bufera Inter-Juve | Squalifica ecco cosa è successo

Nel discusso derby d’Italia del 14 febbraio il difensore bianconero è stato espulso per doppia ammonizione dopo la simulazione di Bastoni “Ho spento il telefono per non alimentare la mia frustrazione”. A ‘L’Equipe’ Pierre Kalulu è tornato a parlare dell’espulsione in Inter-Juve causata, più che da un errore di La Penna, dalla simulazione del collega rivale Alessandro Bastoni. Lo ha fatto, va detto, con una grande lucidità. Bastoni e Inter-Juve, Kalulu allo scoperto (AnsaFoto) – Calciomercato.it “Hanno parlato in tanti, però alla fine la squalifica è rimasta”, ha sottolineato il francese. Dopo il ricorso respinto, infatti, la Juventus ha chiesto la grazia alla FIGC con quasi zero speranze di successo. E infatti è arrivato il no della Federazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

