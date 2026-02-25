Kalulu | Ho cercato di dimenticare tutto e staccare ho spento il telefono per non alimentare la rabbia

Pierre Kalulu si racconta all’ Equipe: il difensore francese della Juventus, espulso recentemente contro l’Inter, parla della sua stagione, della polivalenza in campo e della sua visione del ruolo. Ecco le sue parole. L’intervista a Pierre Kalulu. Sulla pressione di una squadra titolata come la Juventus Quando il club più titolato d’Italia attraversa un periodo del genere, quanto è alta la pressione? “ È una stagione intensa, come possono viverla i club di questo calibro. Ci sono grandi aspettative, perché bisogna fare bene in ogni partita. Ma fin da piccoli sogniamo di avere questo tipo di pressione intorno a noi. Il calcio va molto veloce: chi lavora in questo settore deve rimanere concentrato sugli obiettivi e valutare tutto a fine stagione”. Critiche e social network Come vivete collettivamente le critiche attuali sulla squadra? “ Le più forti arrivano dai social network. Io stesso sono stato tifoso, so come funziona: è frustrazione del momento, scrivi quello che vuoi e poi vai a dormire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

