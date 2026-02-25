Juventus-Galatasaray | cosa serve a Spalletti per il miracolo ottavi

Nella serata di oggi, l’ Allianz Stadium si trasforma nel teatro di una delle sfide più delicate della storia recente bianconera. Il tracollo di Istanbul, un 5-2 che ha lasciato ferite profonde nel morale e nel tabellino, obbliga la Juventus di Luciano Spalletti a una prova di forza senza precedenti per evitare una precoce eliminazione ai Playoff di Champions League. A poche ore dal fischio d’inizio, l’atmosfera a Torino è quella delle grandi notti europee, dove il blasone deve necessariamente sopperire al pesante handicap maturato in terra turca. Il cammino verso gli ottavi di finale è diventato un’impervia salita: per ribaltare il verdetto contro la compagine di Osimhen e soci, i bianconeri dovranno scendere in campo con una ferocia agonistica fuori dal comune. La congiuntura tattica impone una gestione perfetta delle fasi di gioco, poiché ogni errore difensivo potrebbe sancire la fine definitiva delle speranze continentali, rendendo vani gli sforzi profusi finora nella massima competizione europea. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Juventus crolla a Istanbul: il Galatasaray ne fa 5, per la qualificazione agli ottavi di Champions serve un miracoloLa Juventus ha subito una pesante sconfitta a Istanbul, dove il Galatasaray ha segnato cinque gol.

Leggi anche: Juventus-Galatasaray: Spalletti tenta il miracolo Champions

Juve Monaco: è PAREGGIO ! Ma Siamo Teste di Serie !

Temi più discussi: Juve-Galatasaray: cosa serve ai bianconeri per passare il turno in Champions; La Juventus crolla a Istanbul: il Galatasaray ne fa 5, per la qualificazione agli ottavi di Champions serve…; Juve in missione rimonta: c’è Yildiz per l’assalto al Galatasaray. Fuori Di Gregorio, gioca Perin; Cosa serve alla Juventus al ritorno per qualificarsi agli ottavi di Champions League ed eliminare il Galatasaray.

Cosa serve alla Juventus per passare contro il Galatasaray e cosa succede in caso di pareggio al 90?La squadra di Spalletti ha un solo risultato a disposizione per essere certa di qualificarsi agli ottavi entro i 90 minuti regolamentari: vincere con almeno ... fanpage.it

Cosa succede se Juventus-Galatasaray finisce 3-0 o 4-1: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funzionaLa Juventus ha perso 5-2 all'andata a Istanbul e per passare il turno deve operare una vera e propria impresa contro il Galatasaray. Cosa prevede il regolamento della Champions League in questo senso. goal.com

Juventus-Galatasaray, Del Piero: "Occorre un'impresa titanica, servirà orgoglio" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLEague x.com

È il giorno della verità, è il giorno di Juventus-Galatasaray "Rimonta impossibile", "La Juve può farcela", "Mehlio uscire": in questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori! Questa sera ci sarà la sentenza definitiva Diteci in percentuale quante chance di pa - facebook.com facebook