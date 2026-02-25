La Juventus spera di ribaltare il risultato (pesante 5-2) dell’andata contro il Galatasaray e a Torino lotta e spera, dopo il vantaggio siglato da Locatelli. All’Allianz Stadium i bianconeri partono con aggressività, cercano ritmo e intensità, consapevoli di dover costruire una rimonta complicata contro una squadra solida e ricca di talento offensivo. Dopo 45 minuti il punteggio dice 1-0, ma la strada per riaprire davvero il discorso qualificazione è ancora lunga. La gara si accende fin dai primi minuti. Il Galatasaray si rende pericoloso già al 2’, quando Victor Osimhen impegna Mattia Perin con un colpo di testa ravvicinato. La risposta bianconera non tarda ad arrivare: Federico Gatti sfiora il vantaggio di testa al 3’, mentre Teun Koopmeiners non inquadra la porta da ottima posizione al 10’. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Juventus-Galatasaray 1-0: Locatelli illude lo Stadium, bianconeri avanti ma serve un’impresa

Juventus-Galatasaray (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Spalletti chiama la “carica” dello Stadium per tentare l’impresaTutte le italiane devono provare a recuperare nel ritorno dei playoff di Champions League e anche la Juventus, che all’andata sul campo del...

Juventus-Galatasaray (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Spalletti chiama la “carica” dello Stadium per tentare l’impresaTutte le italiane devono provare a recuperare nel ritorno dei playoff di Champions League e anche la Juventus, che all’andata sul campo del...

Temi più discussi: Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | La partita; Galatasaray - Juventus (5-2) Champions League 2025; Gli highlights di Galatasaray-Juventus 5-2; Juventus-Galatasaray, ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: storia della partita.

Juventus-Galatasaray 1-0 all'intervallo: numeri ed episodi del primo tempoAl termine del primo tempo, con la Juventus in vantaggio 1-0 contro il Galatasaray allo Stadium, il possesso palla premia i bianconeri. Le percentuali dicono 57% a favore contro il 43% ... tuttojuve.com

1-0 Juventus sul Galatasaray all'intervallo. Mancano ancora due gol, ma lo Stadium applaudeLa Juventus è a un terzo della propria opera, quando è arrivata a 45 minuti dal termine del doppio playoff di Champions League contro il. tuttomercatoweb.com

Champions League, Juventus-Galatasaray 1-0 dopo i primi 45': i bianconeri devono rimontare il 5-2 dell'andata. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-atalanta-juventus- - facebook.com facebook

#Juventus 1-0 #Galatasaray : Manuel Locatelli penalty (3-5 agg)! #JuveGalatasaray #JUVEGS #Calcio #JUVEvGS #UCL x.com