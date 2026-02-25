Juventus è la notte della possibile impresa col Galatasaray | le mosse di Spalletti può sorprendere tutti con queste scelte! Novità importanti

La Juventus ha scelto di affrontare il Galatasaray, puntando su alcune mosse tattiche di Spalletti che potrebbero sorprendere gli avversari. La decisione deriva dall’esigenza di consolidare la difesa e sfruttare le ripartenze rapide, in un match decisivo per la qualificazione. I tifosi attendono con ansia le scelte dell’allenatore, sperando in un risultato positivo. La partita si gioca questa sera, con molte aspettative su come i bianconeri si presenteranno in campo.

Formazioni Galatasaray-Juventus: le scelte di Buruk e Spalletti per la ChampionsBuruk e Spalletti hanno scelto le loro formazioni per il big match di Champions League, deciso dal sorteggio dei playoff.

Probabili formazioni Juve Galatasaray: le possibili scelte di Spalletti per il ritorno dei play-off di Champions League. La possibile scelta a sinistraSpalletti ha deciso di far partire McKennie sulla corsia sinistra, lasciando Kostic in panchina, per il ritorno dei play-off di Champions League tra Juve e Galatasaray.

Juventus-Galatasaray, notte di orgoglio: rimonta possibile ma servono attenzione e maturitàJuventus-Galatasaray, notte di orgoglio: rimonta possibile ma servono attenzione e maturità È difficile dire se sarà la notte delle speranze europee, ma per la ... tuttojuve.com

Juventus, la possibile formazione contro il Galatasaray: Yildiz non è al meglio ma ci saràKenan Yildiz è il giocatore simbolo della Juventus ma in questi mesi si il turco si è preso la scena anche a livello di leadership. Il numero 10 bianconero, contro il Como, è stato toccato duramente a ... it.blastingnews.com

#Juventus, notte fonda in Turchia: la goccia che fa traboccare il vaso. Anche il quarto posto ora è in bilico. Ne parliamo nel primo commento - facebook.com facebook

Notte fonda per la #Juventus, il #Galatasaray cala il pokerissimo e vince 5-2. #Spalletti: «Siamo calati sotto il punto di vista della personalità e del carattere. Stasera abbiamo fatto tre passi indietro, non uno. Bisogna reagire». x.com