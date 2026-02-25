Juve-Galatasaray Thuram in lacrime dopo il cambio di Spalletti Cos’è successo in Champions

(Adnkronos) – Khephren Thuram in lacrime in Champions League, nel secondo tempo del playoff di ritorno contro il Galatasaray. Il centrocampista bianconero ha avuto, nella ripresa, l'occasione clamorosa del gol del 3-0 (che avrebbe pareggiato i conti con i turchi, dopo il ko per 5-2 all'andata). Thuram, grande protagonista della partita, ha sciupato il tris con un pallonetto, dopo una bella serpentina in area di rigore. Spalletti ha sostituito Thuram pochi minuti dopo, per far spazio ad Adzic, e il centrocampista non è riuscito a trattenere le lacrime in panchina. Colpa del peso e della responsabilità per la grandissima occasione sprecata. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Juve-Galatasaray, Spalletti è una furia: “Adesso andiamo via”. Cos’è successo in Champions

Tuttosport – Juve senza un top player per l’andata col Galatasaray: cosa è successo. Convocati Spalletti: Thuram c’è2026-02-16 15:26:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Le polemiche per la simulazione di Bastoni e il rosso a Kalulu in Inter-Juve...

Temi più discussi: Juve, Thuram convocato per il Galatasaray ma Spalletti perde un attaccante; Khephren Thuram recupera per Galatasaray-Juventus? Le condizioni del francese verso i playoff di Champions League; Juve, David salta il Galatasaray: non parte per Istanbul. Thuram recuperato; Galatasaray-Juve, David non convocato. C'è Thuram.

Juventus-Galatasaray, la rabbia e le lacrime di Thuram dopo la sostituzione: cos'è successoLa Juventus sta giocando il finale del ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray con l'uomo in meno e il bisogno di trovare un. tuttomercatoweb.com

Juventus-Galatasaray 3-0 - Via ai tempi supplementari22:57 - SI VA AI TEMPI SUPPLEMENTARI. Con l'uomo in meno alla Juve riesce l'impresa di rimontare i tre gol di svantaggio e di conquistarsi i tempi supplementari. A segno Locatelli su rigore, Gatti e ... tuttojuve.com

La #Juventus chiude in vantaggio il primo tempo a Torino contro il #Galatasaray grazie al rigore di un leader come #Locatelli. #Juventusnews24 - facebook.com facebook

Inizia il secondo tempo di Juve-Galatasaray #JuveGalatasaray 1-0 x.com