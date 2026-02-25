Juve Galatasaray mirino puntato anche sulle casse | quanto guadagnerebbero i bianconeri in caso di passaggio agli ottavi di finale di Champions League

Juve Galatasaray, ecco quanto guadagnerebbero i bianconeri in caso di passaggio del turno di Champions League. Le cifre e i dettagli. La Juve scende in campo questa sera per una delle sfide più delicate della sua stagione europea. Dopo il pesante 5-2 subito all’andata in Turchia, la formazione guidata da Luciano Spalletti, è chiamata a un’impresa sportiva di altissimo livello. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il passaggio del turno non è fondamentale solo per il prestigio internazionale, ma rappresenta un vero e proprio volano economico per le casse societarie. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Approdare agli ottavi di finale garantisce infatti un bonus di 11 milioni di euro, una cifra sensibilmente superiore rispetto ai premi delle passate edizioni. A questo incasso diretto vanno aggiunti i ricavi garantiti dal botteghino per un ulteriore match casalingo. Per il club bianconero, la qualificazione significherebbe toccare quota 75 milioni di euro complessivi di premi UEFA per l’attuale stagione, superando i 64 milioni già messi in sicurezza dopo la prima fase della competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

