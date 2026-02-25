Juve Galatasaray 1-0 LIVE | finisce il primo tempo allo Stadium applausi per i bianconeri!

di Andrea Bargione Juve Galatasaray LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei playoff di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve è chiamata all’impresa. Dopo il 5-2 dell’andata, i bianconeri affrontano il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League: servirà un miracolo sportivo per ribaltare il risultare e staccare il pass per gli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Galatasaray 1-0: sintesi e moviola. Fine primo tempo 46? GATTI PERICOLOSO! – Ci prova di testa Gatti su una rimessa laterale di McKennie lunghissima: para Cakir. 4? MINUTI DI RECUPERO 44? PERDITA DI TEMPO – Continue perdite di tempo per i giocatori del Galatasaray, i bianconeri restano attenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

