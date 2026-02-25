Juan Jesus presenta i due colleghi brasiliani | Uno dei due si avvicina a Neres

Ha detto che, anche se non è più giovanissimo, si sente bene fisicamente e continua ad allenarsi con grande impegno. Per lui l’età non è un problema: ciò che conta è farsi trovare pronti e aiutare la squadra in ogni momento della stagione. Poi ha parlato dei nuovi esterni offensivi, Giovane e Alisson Santos. Juan Jesus ha spiegato che sono due giocatori diversi, ma entrambi interessanti. Alisson è rapido, bravo nel dribbling e capace di saltare l’uomo. Può creare occasioni e dare vivacità all’attacco. Giovane invece è più potente, corre molto e dà intensità alla squadra. È un giocatore che può crescere tanto e che ha qualità importanti. Il difensore ha voluto chiarire che non vuole fare paragoni diretti con Neres. Secondo lui è sbagliato dire che siano uguali, ma uno dei due può avvicinarsi alle sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Juan Jesus, difensore del Napoli, è intervistato da Sportmediaset prima di Napoli-Como di Coppa Italia. Una chiamata da Ancelotti per il Mondiale? Sto facendo un percorso al Napoli e tutte le partite ...

