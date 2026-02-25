Joker – tre volumi per conoscere il personaggio

Creato da Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson nel lontano 1940, il Joker è stato da sempre uno dei personaggi più iconici e riconoscibili del fumetto, nonché nemesi giurata di Batman fin dalla sua prima apparizione, evolvendosi sempre fino ad assurgere a villain di grande spessore, tanto sulla carta stampata che sul grande e piccolo schermo. Proprio grazie all’immensa popolarità e alla moltitudine di storie che lo vedono protagonista, Panini Comics ha presentato nel 2025 una collana antologica composta da 10 volumi che raccolgono storie iconiche capaci di descrivere al meglio il personaggio. Il primo approccio a questa collana è dato da tre volumi che raccolgono storie decisamente famose e altre che, pur non essendo divenute cult sono comunque capaci di presentare le varie sfaccettature del pagliaccio principe del crimine: The killing Jokers, Bersagli Facili e Joker – La serie animata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Leggi anche:

Musicologia, al via le conversazioni letterarie. Tre incontri dedicati alla presentazione di volumi

Menopausa senza tabù: le tre fasi da conoscere per capire il cambiamento

Confronto con i teologi (cosa dice davvero la Bibbia) | Mauro Biglino