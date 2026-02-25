John Terry | Escluso staff tecnico vivo una grande frustrazione

Nel contesto di una breve fase di transizione per Chelsea, la figura di John Terry è finita al centro di una frustrazione pubblica per non essere stato coinvolto nello staff tecnico ad interim. L’ex capitano, simbolo storico del club, ha espresso una certa esasperazione pur restando legato al vivaio e al progetto del club in quel periodo cruciale. Durante la finestra di sei giorni che ha seguito l’esonero di Enzo Maresca e preceduto la nomina di Liam Rosenior, Terry ha continuato a essere presente in qualità di mentore nell’Academy, ma non è stato inserito nel gruppo tecnico della prima squadra. In quel frangente, calum mcfarlane, attuale responsabile dell’Under-21, ha assunto le redini della squadra e, successivamente, è stato promosso ad assistente della prima squadra dalla nuova guida tecnica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

