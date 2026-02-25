Jocelyn Bell la lezione agli studenti pugliesi | Ho scoperto le pulsar mentre cercavamo altro Se pensate di non essere all' altezza provateci

Jocelyn Bell ha condiviso la sua esperienza con gli studenti pugliesi, spiegando che la sua scoperta delle pulsar nel 1974 avvenne mentre studiava altre caratteristiche del cielo. La ricercatrice ha raccontato di aver individuato le prime emissioni regolari senza cercarle, suscitando interesse tra i giovani presenti. Ha incoraggiato i studenti a non arrendersi di fronte alle difficoltà, suggerendo di tentare comunque, anche se si pensa di non essere all’altezza. La lezione si è conclusa con un messaggio di stimolo.

© Quotidianodipuglia.it - Jocelyn Bell, la lezione agli studenti pugliesi: «Ho scoperto le pulsar mentre cercavamo altro. Se pensate di non essere all'altezza, provateci»

Quando Jocelyn Bell nel 1974 scoprì le pulsar (una delle possibili manifestazioni astronomiche delle stelle di neutroni) cercava tutt’altro. Ed è la prima lezione della sua lectio magistralis all’Università del Salento: essere scrupolosi porta a risultati inimmaginabili. Astrofisica britannica di 82 anni, Bell è nata a Belfast. E nel 1974, a Cambridge, scoprì le pulsar, che negli anni hanno portato al riconoscimento dei pianeti al di fuori del Sistema solare. Per quella scoperta vinse il premio Nobel per la Fisica Antony Hewish, il capo di quel laboratorio. Era frequente, in quegli anni, assistere a premi assegnati a professori noti anche per le ricerche dei propri allievi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it “Anticorpi” contro le mafie: la lezione di Pietro Grasso agli studenti di RiccioneQuasi settecento studenti di Riccione hanno partecipato a un incontro con Pietro Grasso, ex presidente del Senato e procuratore nazionale antimafia.