Jalen Johnson infortunato | fuori nel primo quarto per un problema al flessore dell' anca

Una serata di basket intensa tra Hawks e Wizards si conclude con una vittoria netta per gli Atlanta Hawks (119-98), ma è segnata da un infortunio che altera i cronometri della partita. Jalen Johnson, nel suo primo anno da All-Star, esce nel primo quarto a causa di un problema al flessore dell'anca sinistra e non torna in campo per il resto della gara. Lo staff medico procede a una valutazione immediata che determina l'indisponibilità dell'ala. La prestazione della squadra di casa consente un margine di vantaggio significativo fin dall'inizio, chiudendo la contesa con un allungo finale. Johnson chiude la sua prova segnando 5 punti, conquistando 3 rimbalzi e effettuando 2 recuperi in circa 5 minuti e mezzo in campo. Alla vigilia della gara, le sue statistiche stagionali erano di 23.4 punti, 10.8 rimbalzi e 8.1 assist. L'uscita anticipata ha spalancato spazi e responsabilità a Jonathan Kuminga, che ha esordito con gli Hawks segnando 27 punti nel proprio debutto dopo la trade deadline.

