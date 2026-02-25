j pop manga presenta assassin and cinderella di yuzo natsuno

Una avvenente spia riceve una proposta di matrimonio dal sicario che è stata incaricata di controllare. Sarà vero amore o un’astuta trappola? Esce per J-POP Manga il 3 marzo il primo volume di Assassin and Cinderella di Yuzo Natsuno. Chi si è innamorato di Shinpei in Firefly Wedding troverà qui un nuovo protagonista impossibile da ignorare. E chi ha adorato le dinamiche di Lei e il suo cane da guardia, ma desidera una versione più matura, amerà la nuova coppia di Assassin and Cinderella fin dal primo capitolo. Neneko è una spia inviata dalla propria agenzia per tenere d’occhio il sicario dell’organizzazione rivale. Quando la sua identità viene svelata, si rassegna a morire per mano dell’assassino, ma riceve invece una proposta inaspettata, ovvero. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

