(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “Se volete essere la destra, fate la destra veramente. In realtà dobbiamo sempre cercare, neutralismo e far pareggiare gli equilibri. L apolitica non comanda nulla, amministra. ” Così il cantante J-Ax a margine della conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:

Sanremo 2026, J-Ax critica Meloni e La Russa: "Se volete essere la destra, almeno fate la destra veramente"

Sanremo 2026, J-Ax: "Politica? Comandano Usa e finanza, destra e sinistra immobili"

German by ear | Everyday phrases in German | Speak German in Real Life Situations

Temi più discussi: J-Ax esplosivo a Sanremo, strali contro Ice, Trump e Governo; Alla prima serata è mancato il guizzo; Sanremo, J-Ax: Gli USA e la finanza comandano il mondo, destra e sinistra sono immobili; Sanremo è il soft power della destra? Dopo la rivoluzione di Amadeus Carlo Conti restaura la noia nazional popolare.

J-Ax: La destra faccia la destra veramente, cosa dobbiamo fare ce lo dicono gli USA – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 Se volete essere la destra, fate la destra veramente. In realtà dobbiamo sempre cercare, neutralismo e far pareggiare gli equilibri. L apolitica non comanda ... open.online

Sanremo 2026, J-Ax critica Meloni e La Russa: Se volete essere la destra, almeno fate la destra veramenteSanremo 2026, J-Ax critica Giorgia Meloni e Ignazio La Russa in conferenza stampa: Almeno fate la destra veramente, le parole dell'artista ... virgilio.it

Il Pd ripolese contro mozione FdI: “Schedatura scuole è la vera faccia della destra”.. Il segretario Dem ripolese Andrea Bencini: "Martedì 24 febbraio questo rigurgito di fascismo verrà discusso in consiglio comunale. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a - facebook.com facebook

“Finti candidati civici”. “Finanziati dalla destra”. “Messi lì per parlare male di Bologna”. Accuse pesanti, ma senza nomi e senza prove. Se qualcuno è finanziato da qualcuno, lo si dica chiaramente. Faccia i nomi, porti i fatti. Altrimenti è solo fumo negli occhi. x.com