J-Ax | dagli Articolo 31 alla lite con Fedez e l' amore con Elaina Coker

Archiviata l'esperienza all'Ariston con la reunion degli Articolo 31 nel 2023, J-Ax torna in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Italia Starter Pack. Un brano scanzonato e dissacrante che nasce con la missione di mettere gli italiani di fronte ai loro difetti. Per il rapper di Maria Salvador è la prima volta in assoluto come solista. Nell'attesa serata delle cover, invece, si esibirà insieme alla Ligera County Fam, un collettivo composto dai mostri sacri della musica e comicità milanese, da Cochi Ponzoni a Paolo Rossi, da Paolo Jannacci a Ale e Franz. Leggi anche: Sanremo 2027, Stefano De Martino torna in pole position per la conduzione "È il pacchetto base che ti serve per iniziare a essere italiano, a vivere in Italia, ad avere a che fare con noi", ha spiegato J-Ax a RaiPlay. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

