Italiani invernali di lanci Mariano Comense capitale tricolore | Fantini a caccia del 18° titolo

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo in Lombardia 18 maglie tricolori in palio. Osakue debutta nel disco, Frattini e Padovan guidano il giavellotto. Mariano Comense (Como) diventa il centro dell'atletica italiana per la finale nazionale dei Campionati italiani invernali di lanci. Nel weekend del 28 febbraio e 1° marzo saranno assegnati 18 titoli tricolori, in un appuntamento che rappresenta anche il passaggio chiave verso la Coppa Europa di lanci di Nicosia (14-15 marzo). La protagonista annunciata è Sara Fantini (Carabinieri), campionessa europea del martello e tre volte finalista mondiale (quarta a Eugene, sesta a Budapest, settima a Tokyo).

Atleta azzurro si impone nei lanci del peso e del martello ai Campionati Italiani Invernali

