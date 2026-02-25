Italia Nostra chiede il differimento del termine di scadenza del bando per le terme di Caramanico

L'associazione ha scritto una lettera aperta alle parti coinvolte nell'assegnazione dello stabilimento termale ponendo anche alcune riflessioni sugli interessamenti ufficializzati in questi giorni Il bando con scadenza 27 febbraio per l'assegnazione della gestione delle terme di Caramanico va differito. A chiederlo Italia Nostra sezione Pescara con il presidente Massimo Palladini, che ha inviato una lettera aperta a tutti gli organi e le istituzioni coinvolte sull'argomento, ponendo anche alcune riflessioni sugli interessamenti ufficializzati negli ultimi giorni per quanto riguarda proprio la gestione dello stabilimento termale. "Il presidente della Regione Marsilio ha comunicato l’interessamento dell’imprenditore titolare delle terme di Popoli Terme “all’acquisizione a trattativa” degli immobili dalla curatela del fallimento delle terme di Caramanico per 1.200.000,00 milioni di euro oltre la ristrutturazione delle stesse, tanto da assicurarel’apertura degli stabilimenti termali entro tre mesi dall’acquisizione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche:

Terme di Sciacca, la Regione proroga la scadenza del bando da 50 milioni

Temi più discussi: Sistema di tutela dei beni culturali indebolito: Italia Nostra Sicilia chiede un cambio di rotta; Italia Nostra Sezione di Rovigo dichiara la sua forte contrarietà alle trivellazioni per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi nel Polesine; Italia Nostra chiede attenzione per il porticciolo di Marinella; Aumento dei volumi del 450%, ristorante da 120 posti, 4 piani, suite con sauna privata: Italia nostra contro il nuovo Buffaure.

Cava Fornace, un coro per la chiusura. Italia nostra chiede l’accesso agli attiContinua a far discutere la ex cava Fornace, oggi discarica. Sono i membri di Italia nostra che hanno chiesto al sindaci di Montignoso e di Massa, ad Arpat e Gaia, dove viene chiesto l’accesso agli ... lanazione.it

Da Palazzo Ducale a Cava Viti. Le richieste di Italia nostraItalia nostra chiede un incontro con il neo presidente della Provincia, Roberto Valettini. Augurando al neo eletto vertice di Palazzo Ducale buon lavoro, il presidente Bruno Giampaoli chiede in tempi ... lanazione.it

#savethedate Venerdì 27 febbraio ore 17.30 | Il ritratto di Amanzia Guerillot | Il Museo presenta la storia e il restauro dell’opera di Angelo Inganni, grazie al sostegno di Italia Nostra. x.com

«In qualità di cittadino, prima che di difensore della Onlus Italia Nostra nel procedimento pendente dinanzi al TAR Puglia – Bari contro il Comune di Barletta e la Lidl Italia... Leggi l'articolo - facebook.com facebook