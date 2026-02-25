italia i 20 convocati per la sfida contro la gran bretagna

Le convocazioni della gran bretagna per il doppio confronto con l’Italia definiscono l’orizzonte di una sfida imminente: una lista allargata di venti giocatori dalla quale verranno scelti i dodici elementi da refertare nelle due gare. La finestra si apre con la gara casalinga del 27 febbraio a Newcastle (Vertu Arena) e si chiude con la trasferta del 2 marzo a Livorno. Nel gruppo figura anche Quinn Ellis (Olimpia Milano), che prenderà parte alla seconda partita, contribuendo alla rotazione disponibile per l’impegno contro l’Italia. La selezione britannica punta a bilanciare inesperienza e progressi, offrendo al contempo al coach un’ampia varietà di soluzioni tattiche. Marc Steutel, responsabile tecnico, ha espresso orgoglio e opportunità legate a questa opportunità, mentre Carl Wheatle, capitano della squadra, ha delineato l’approccio da tenere contro un’Italia guidata da un nuovo coach, chiedendo ai giocatori di rimanere fedeli ai propri principi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

ITALBASEKT - Azzurri in campo venerdì a Newcastle contro la Gran Bretagna, coach Banchi avrà a disposizione i 4 Virtus (Niang, Ferrari, Diouf e Akele) oltre ai 3 Olimpia (Mannion, Tonut, Flaccadori). Per il match di ritorno a Livorno saranno disponibili anc x.com