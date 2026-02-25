Italia approva decreto Ucraina | armi soggiorni e protezione

Il Senato approva il decreto Ucraina: cosa cambia per l’Italia e l’Europa. Il Senato italiano ha approvato in via definitiva il decreto Ucraina con 106 voti favorevoli, 57 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, già passato alla Camera, proroga l’autorizzazione alla cessione di armi all’Ucraina e rinnova i permessi di soggiorno per i cittadini ucraini. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine all’Unione Europea per l’approvazione di un pacchetto di aiuti da 90 miliardi di euro, definendolo una garanzia significativa per la sicurezza e la resilienza del suo paese nei prossimi due anni. Il decreto Ucraina diventa legge: cosa cambia ora. Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto Ucraina con 106 voti favorevoli, 57 contrari e 2 astenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Decreto Ucraina, Cdm insiste contro Russia e approva proroga decreto aiuti a Kiev, Lega: “No armi, ma mezzi per logistica e difesa civili”

Decreto Ucraina, sì definitivo del Senato: è legge. Dalla cessione di armi alla protezione dei freelance: le novità

Temi più discussi: Decreto Ucraina: l’Italia tra continuità negli aiuti e ambiguità nel messaggio; Decreto Ucraina, ok definitivo al Senato con la fiducia; Dl Ucraina, governo chiede voto di fiducia in Senato; In Parlamento.

Il Senato approva il dl Ucraina: ora è leggeCon 106 voti favorevoli, 57 contrari e due astenuti passa la fiducia posta ieri dal governo sul decreto legge per la proroga alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kyiv ... ilfoglio.it

Decreto Ucraina, ok definitivo al Senato con la fiduciaIl testo, dopo il primo via libera della Camera, è passato questa mattina all'esame di Palazzo Madama che lo ha approvato per la conversione definitiva in legge. Il decreto proroga fino al 31 dicembre ... tg24.sky.it

Completamente riscritto e alla fine approvato (con l'astensione di Forza Italia) il testo presentato in origine da Paolo La Sala e sostenuto da tutti i consiglieri under 30 di maggioranza e opposizione Leggi tutto - facebook.com facebook

Ieri a “4 di Sera” su Rete 4 abbiamo parlato del caso del poliziotto di Rogoredo. Su cui ho detto solo tre cose, spero molto semplici. Eccole. Ps. Non smetterò mai di meravigliarmi di che paese fantastico sia l’Italia: il decreto è stato promulgato dal Quirinale solo x.com