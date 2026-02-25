Ispra politica al timone | ecco i rischi per l’ambiente

Ispra, la svolta politica: chi è la nuova presidente e perché preoccupa l’opposizione. Maria Alessandra Gallone, senatrice di Forza Italia, diventa la prima presidente politica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). L’annuncio arriva oggi, 25 febbraio 2026, segnando un punto di svolta per l’ente. Gallone, che ha servito come consigliere dei ministri Bernini e Pichetto Fratin, si insedia con l’obiettivo di rafforzare il ruolo scientifico dell’istituto. Tuttavia, l’opposizione solleva preoccupazioni sull’indipendenza dell’Ispra, temendo che la nomina politica possa compromettere la sua neutralità. Gallone, con un curriculum che include due legislature come senatrice, ha dichiarato che l’Ispra rappresenta un presidio scientifico fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

