Iran | Trump bugiardo professionista ha ripetuto grandi falsità

(Adnkronos) – "Qualunque cosa affermino riguardo al programma nucleare iraniano, ai missili balistici iraniani e al numero di vittime durante i disordini di gennaio è semplicemente la ripetizione di 'grandi bugie'''. Così il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei ha commentato su 'X' il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal presidente americano Donald. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran: da Trump "grandi bugie" su di noiIl Ministero degli Esteri iraniano ha smentito le dichiarazioni di Trump, definendole

Iran, Trump: "Abbiamo molte grandi navi, sarebbe fantastico se non dovessimo usarle"Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti dispongono di molte navi grandi e potenti pronte a salpare verso l’Iran.

Iran, Trump: “Stiamo negoziando con Teheran”