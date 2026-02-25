Iran altri 12 F-22 Raptor Usa ‘parcheggiati’ in Israele Decine di caccia e aerei cisterna pronti La USS G Ford si avvicina

Roma, 25 febbraio 2026 - Il Pentagono ha inviato in Israele altri 12 caccia bombardieri stealth F-22 Raptor, aumentando ulteriormente lo schieramento di forze in vista di un possibile attacco all’Iran. Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione il presidente Donald Trump ha parlato anche di Iran, anche la politica estera degli Stati Uniti non è stato l’argomento principale, ribadendo di preferire la soluzione diplomatica con Teheran, ma che "tutte le opzioni sul tavolo" per impedire all’Iran di avere un programma di armi nucleari. Inoltre il regime degli Ayatollah "ha già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero e sta lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America". Iran-Usa, la portaerei Ford è ormeggiata nella baia di Souda, a Creta Decine di caccia pronti al raid. Continua quindi il massiccio accumulo di forze militari degli Stati Uniti in Medio Oriente, si parla di decine di aerei da combattimento tra cui F-35, F-15, F-16, e ora 12 altri F-22, ‘parcheggiati’ in una base dell'aeronautica militare israeliana nel sud di Israele, come hanno svelato gli esperti di Military Air Tracking Alliance, che analizzano l'attività di volo militare e governativa Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Crisi Iran Usa, “progressi” nei colloqui. Ma Trump invia altri 50 caccia e Khamenei minaccia di affondare la USS G. FordIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'invio di altri 50 caccia allo scalo militare di Incirlik, in Turchia, mentre il leader iraniano, Ali Khamenei, ha minacciato di affondare la portaerei USS Gerald R.

Iran, Trump invia anche la portaerei USS Ford in Medio OrienteL’ex presidente Donald Trump ha ordinato l’invio della portaerei USS Ford nel Medio Oriente, rendendola la seconda nave da guerra a essere schierata nella regione in poche settimane.

Argomenti discussi: Giovedì i colloqui di Ginevra, Teheran: Opportunità storica per un accordo senza precedenti - Olanda convoca ambasciatore Iran per protestare; Manovre militari congiunte Iran-Russia-Cina davanti alla flotta Usa; Iran, deputato strappa foto dei leader europei: c'è anche quella di Mattarella. Tajani convoca l'ambasciatore; 650 missili Tomahawk, 33 navi e F-35, un terzo della flotta Usa in Medio Oriente: cosa può succedere.

