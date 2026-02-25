Ipotesi terzo ponte sul Piave incontro tra i sindaci e Anas

San Donà, Musile, Noventa e Fossalta hanno proposto il progetto nel corso di un tavolo istituzionale. «Un'infrastruttura in grado di migliorare la viabilità dell'intero territorio» Nel corso della riunione sono state presentate le possibili alternative di tracciato di massima, una delle quali ha già il consenso dei quattro sindaci. L’ipotesi progettuale è stata analizzata sotto il profilo tecnico, con particolare attenzione alle possibili ricadute sulla viabilità del Veneto orientale, in relazione ai flussi di traffico che interessano l'area. Inoltre è stato individuato un possibile iter tecnico-amministrativo per approfondire l'attività progettuale attraverso il coordinamento di tutti gli enti coinvolti, ciascuno secondo le proprie competenze. Soddisfazione è stata espressa dai primi cittadini Silvia Susanna (Musile di Piave), che è anche vicesindaco della Città metropolitana, Alberto Teso (San Donà di Piave), Claudio Marian (Noventa di Piave) e Alessandra Sartoretto (Fossalta di Piave). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Lavori al Ponte Nuovo, incontro coi sindaciIl ponte Nuovo, attualmente chiuso per lavori di manutenzione, sta generando disagi agli utenti della strada.

Ponte sul Nure, Anas: «I lavori proseguono nel rispetto del cronoprogramma»Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ha completato il primo stralcio dei lavori di manutenzione sul ponte sul Nure, lungo la Statale 9.

Il ponte ciclopedonale sul fiume Adda crolla per la terza volta: il caso arriva in RegioneL'infrastruttura, agganciata al ponte della SP196, era in fase di collaudo e prossima all'apertura al pubblico quando una prima porzione ha ceduto sul lato lodigiano. Pochi giorni dopo, un secondo ... fanpage.it

Terzo crollo della passerella sull'Adda, Procura Lodi apre un'inchiesta(ANSA) - LODI, 19 FEB - La Procura di Lodi, dopo i tre crolli della passerella ciclopedonale agganciata al ponte sull'Adda tra Maccastorna (Lodi) e Crotta d'Adda (Cremona), ha aperto un'inchiesta per ... msn.com

