Ipotesi Monticelli per la sfida col Chieti

Per motivi di sicurezza, si pensa che la partita tra Atletico Ascoli e Chieti non si disputerà allo stadio Del Duca. La decisione deriva da preoccupazioni legate alle condizioni dell’impianto, che non sono state risolte in tempo. Quasi certamente, gli organizzatori sposteranno l’incontro in un’altra sede più sicura. La situazione rimane in evoluzione, ma le alternative sono già state valutate. La decisione finale arriverà nelle prossime ore.

Non c'è ancora certezza, ma al 90% la sfida di domenica tra Atletico Ascoli e Chieti non si giocherà allo stadio Del Duca. L'impianto sportivo verrà utilizzato sabato sera per il match tra Ascoli Calcio e Carpi e ci sono state parecchie perplessità sul poter utilizzare il campo sportivo anche il giorno dopo perché potrebbe comprometterne l'uniformità. Oggi quindi si deciderà di ripiegare sulla soluzione alternativa ovvero giocare la partita contro il Chieti al ' Don Mauro Bartolini ' di Monticelli. Un cambio che modificherà anche la possibilità di accesso al settore ospiti decisamente meno ampio.