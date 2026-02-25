Un giovane di 22 anni ha cercato di investire un vigile dopo essere stato scoperto mentre simulava un incidente con una donna di 60 anni, nel tentativo di evitare un'operazione di polizia. La manovra aggressiva è stata fermata dall'intervento immediato degli agenti, che hanno arrestato il ragazzo. La convalida dell’arresto è stata confermata, mentre l’uomo si trova ora in custodia. La vicenda si è conclusa con l’arresto del giovane e l’intervento delle forze dell’ordine.

Insieme alla moglie e con a bordo il figlio di tre anni ha simulato un incidente per derubare una donna. Catturato dalla squadra mobile ANCONA – Prima ha simulato un incidente con una donna di 60 anni, facendole crede che aveva danneggiato il paraurti della sua Audi A3, poi, una volta scoperto dalla polizia locale, ha cercato di investire un vigile urbano per darsi alla fuga. Il tragitto percorso però è stato breve. Una pattuglia in borghese della squadra mobile ha inseguito la vettura bloccandola. L'inseguimento con arresto di un 22enne di origine siciliana, di Noto (Siracusa), è avvenuto lunedì mattina, tra i quartieri di Torrette e Collemarino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Prima tenta la truffa dello specchietto, poi dopo la fuga "da film" prova a investire un poliziotto: 22enne in arrestoUn giovane di 22 anni, originario della Sicilia, ha tentato di truffare un automobilista con la manovra dello specchietto, poi è scappato e ha cercato di investire un agente durante la fuga.

Nel garage aveva una santabarbara: convalidato l'arresto ai domiciliariNel garage di Brindisi, la polizia ha scoperto una santabarbara.

Temi più discussi: Investe un vigile dopo una tentata truffa, arresto convalidato per un 22enne; Cade e un bus lo investe: resta incastrato con una gamba, liberato dai vigili del fuoco; Teatro Sannazaro, un vigile del fuoco al lavoro tra le fiamme del rogo; Auto prende fuoco nella notte e viene divorata dalle fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo.

Napoli, non si ferma all'alt e investe vigile: arrestato 22enneLe indagini, condotte dal gruppo intervento territoriale (GIT) della polizia locale, sono partite subito. Analizzando le telecamere di sorveglianza, gli agenti sono risaliti alla targa dell'Audi, ... ilmattino.it

Vigile del fuoco morto durante un soccorso, 22 anni dopo la decisione: alla famiglia di Simone spetta il risarcimentoArezzo, 30 dicembre 2025 – La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero degli Interni sul caso di Simone Mazzi, il vigile del fuoco di Arezzo morto a 29 anni durante un soccorso, quasi ... lanazione.it

Il13. . INVESTE CICLISTA E SCAPPA. INDIVIDUATO E DENUNCIATO DAI CARABINIERI. - facebook.com facebook