Inverno al capolinea e primavera in anticipo esperto avverte | Attenzione alle valanghe

Il rapido cambiamento climatico ha portato a un inverno che si conclude prima del previsto, grazie all’anticiclone africano che ha portato un clima più caldo e soleggiato. Questa situazione aumenta il rischio di valanghe in alcune zone montuose, dove il manto nevoso si sta già sciogliendo. Gli esperti avvertono di prestare attenzione, perché le condizioni di sicurezza cambiano rapidamente. La primavera anticipata sta modificando il panorama alpino e appenninico.

(Adnkronos) – Stop all'inverno e al maltempo, sull'Italia arriva la primavera con largo anticipo grazie all'anticiclone africano che assicura tempo soleggiato e temperature sopra la media. E' il quadro delineato dalle previsioni meteo che però, negli ultimi giorni di febbraio 2026, segnalano anche un forte pericolo valanghe. "Sono passati appena due mesi dal Natale, ma.