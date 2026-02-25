Inverno agli sgoccioli | anticiclone e caldo anomalo zero termico oltre i 3000 metri

ABBONATI A DAYITALIANEWS Primavera in anticipo su tutta l’Italia. L’inverno sembra ormai avviato verso la conclusione con largo anticipo. L’espansione dell’anticiclone porterà stabilità diffusa e temperature fino a 9°C sopra la media stagionale, regalando al Paese un assaggio di primavera già a fine febbraio. Da Nord a Sud il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato almeno fino ai primi giorni di marzo. Le uniche eccezioni saranno rappresentate da locali nubi basse lungo le coste e banchi di nebbia in Val Padana, fenomeni tipici delle fasi anticicloniche. L’anomalia in montagna: zero termico raddoppiato. Il dato più preoccupante riguarda però le alte quote. Lo zero termico si porterà e resterà stabilmente attorno ai 3000-3200 metri, con temperature che potranno raggiungere i 15°C a 1000 metri di altitudine. Numeri fuori scala per il periodo: a fine febbraio, nel pieno dell’inverno meteorologico, lo zero termico dovrebbe collocarsi mediamente tra i 1300 e i 1500 metri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Fine febbraio prepariamoci a un grosso sconvolgimento(METEOGIORNALE.IT) Bolla anticiclonica calda in arrivo verso l'Italia Addio piogge atlantiche

L'anticipo di primavera è già agli sgoccioli: ecco quando riaprire gli ombrelli Dopo svariate perturbazioni atlantiche si è aperto un periodo di stasi atmosferica con un forte Anticiclone delle Azzorre: quale sarà la sua durata e quali sono le incertezze

