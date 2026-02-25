Invalsi Ricci | Non incidono sull’Esame di Stato altrimenti sarebbero stati resi noti prima Abbiano una funzione di orientiamo gli studenti Il ruolo delle prove nel curriculum e le sfide future INTERVISTA

Roberto Ricci mette in evidenza che le prove Invalsi sono state create per aiutare gli studenti a orientarsi, non per influenzare i voti finali. La causa di questa scelta risiede nel fatto che i risultati non vengono comunicati prima dell’esame di Stato. Ricci spiega come le rilevazioni offrano un quadro parziale del sistema scolastico e sottolinea l’importanza di integrare i dati nel curriculum. La discussione si concentra anche sulle future sfide legate alle tecnologie e alla personalizzazione.

Le prove Invalsi non incidono sui voti, ma puntano a orientare gli studenti. Nell'intervista a Orizzonte Scuola, il presidente Roberto Ricci spiega che le rilevazioni servono a "fotografare" il sistema scolastico, pur in modo necessariamente parziale, e affronta i temi dell'inserimento dei risultati nel curriculum, del peso dei fattori socio-economici e delle prospettive di personalizzazione grazie alle nuove tecnologie.