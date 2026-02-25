Interruzione di energia elettrica per lavori Pnrr a Montevarchi

Un guasto durante i lavori del Pnrr ha causato un’interruzione di energia elettrica a Montevarchi. La causa principale è stata un intervento di manutenzione programmata che ha coinvolto alcune vie, tra cui Becorpi. La mancanza di corrente ha interessato diverse abitazioni e attività commerciali nella zona. Le squadre di emergenza sono già al lavoro per ripristinare il servizio e limitare i disagi alla popolazione locale.

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Interruzione di energia elettrica per lavori Pnrr in loc. Becorpi e altre vie. L'intervento sarà effettuato giovedì 26 febbraio 2026. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che per il giorno giovedì 26 febbraio 2026, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, a causa di lavori sulla cabina denominata "MOLINO P.C.S" in via Giove a Levane, sempre nell'ambito della programmazione PNRR da completare entro le scadenze stabilite, si renderà necessaria l'interruzione della corrente elettrica, come indicato dalla planimetria, nella seguente area che comprende: loc. Becorpi, via di Levanella Buresta, Levanella, Via Leo Valiani, via Padulette, via Campagna, via Giove, via Nettuno, via Levane Alta, via Pisa Nell'area interessata e in particolare nella zona industriale – artigianale è stato distribuito un avviso, a cura di E- Distribuzione, tramite volantinaggio.