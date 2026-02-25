Interruzione di energia elettrica in località Becorpi

Un'interruzione di energia elettrica in località Becorpi è stata causata da lavori di manutenzione sulla rete. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, ha programmato il blackout per giovedì 26 febbraio 2026, a partire dalle 8. La mancanza di corrente interesserà alcune strade della zona per alcune ore. La società avverte i residenti e invita a pianificare di conseguenza le attività quotidiane. La ripresa della fornitura è prevista nel primo pomeriggio.

Possibili disservizi giovedì 26 febbraio 2026, dalle ore 8.30 alle ore 16 E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che per il giorno giovedì 26 febbraio 2026, dalle ore 8.30 alle ore 16, a causa di lavori sulla cabina denominata "Molino Pcs" in via Giove a Levane, sempre nell'ambito della programmazione Pnrr da completare entro le scadenze stabilite, si renderà necessaria l'interruzione della corrente elettrica, come indicato dalla planimetria, nella seguente area che comprende: loc. Becorpi, via di Levanella Buresta, Levanella, Via Leo Valiani, via Padulette, via Campagna, via Giove, via Nettuno, via Levane Alta, via Pisa.