Internet e IA | a Fasano un incontro su sfide e opportunità del futuro digitale

Venerdì 27 febbraio, presso la Sala Polifunzionale de I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, esperti e istituzioni a confronto con la proiezione del cortometraggio “Vinnie” L’evento, dal titolo "Internet e intelligenza artificiale: rischi e opportunità", si terrà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 17:00, nella cornice della Sala Polifunzionale de I Portici - Biblioteca di Comunità "Ignazio Ciaia". L'incontro nasce dall’esigenza di esplorare i confini della rivoluzione digitale, analizzando non solo i vantaggi straordinari offerti dall'IA, ma anche le insidie legate alla sicurezza e all'etica del web. Un appuntamento rivolto alla cittadinanza, al mondo della scuola e alle famiglie per comprendere come abitare consapevolmente lo spazio digitale. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco della Città di Fasano,Francesco Zaccaria, e della Presidente dell’International Inner Wheel Club Fasano, Silvana Prezioso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Lavoro del futuro, quali saranno i più richiesti nel 2026: dall'IA alla sostenibilità, tutte le opportunitàIl mercato del lavoro nel 2026 sarà caratterizzato da nuove figure professionali, guidate dall’intelligenza artificiale, dalla sostenibilità e dall’innovazione tecnologica.

IA e lavoro in Italia: l’evoluzione degli ultimi 15 anni e le sfide per il futuro dell’occupazione.Negli ultimi quindici anni, l’intelligenza artificiale ha cambiato il modo di lavorare in Italia.

Temi più discussi: Dall’IA alla pubblicità: cosa sta cambiando in internet?; Internet, sprechi di energia dalla doppia rete in fibra e rame. E la linea veloce ha pochi abbonati; L’period della ricerca internet umana è finita: Nimble lancia la piattaforma Agentic Search per le aziende che vanta una precisione del 99%.; Safer internet day: gli esclusi.

Internet, social, IA: quanto è importante scrivere con carta e penna a scuola? Convegno al Mim l’11 febbraio con ValditaraQuanto è importante mantenere l’abilità di scrivere su carta e penna nell’epoca dei social e dell’intelligenza artificiale? Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta organizzando un convegno dal t ... tecnicadellascuola.it

I nuovi browser IA stanno per riscrivere internet (e non sembra un bel futuro)L'intelligenza artificiale sta cambiando il nostro modo di cercare informazioni online, ma ora punta ancora più in alto: vuole ridefinire l'intero concetto di browser. Negli ultimi giorni, due nomi ... smartworld.it

Telesveva. . SERIE D | FIDELIS ANDRIA-FASANO 2-0 #fidelis #andria #fasano #sport #semprefuoriperilcalcio - facebook.com facebook