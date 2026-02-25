Inter torna Calhanoglu | il turco in gruppo per il Genoa Lautaro ancora out

L’ Inter prova a voltare pagina dopo il disastroso verdetto di Champions League contro il BodoGlimt, aggrappandosi al ritorno del suo uomo d’ordine: Hakan Calhanoglu. Smaltito l’ affaticamento all’adduttore della gamba destra che lo aveva costretto al forfait nel ritorno dei playoff, il metronomo turco è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo nella seduta di mercoledì ad Appiano Gentile. Se le risposte fisiche nelle prossime 48 ore confermeranno l’assenza di dolore, il numero 20 sarà regolarmente nell’elenco dei convocati di Cristian Chivu per l’anticipo di sabato sera a San Siro contro il Genoa, tassello vitale per blindare la corsa verso il 21esimo scudetto. Il rientro del pilastro mediano funge da antidolorifico per uno spogliatoio scosso dall’eliminazione continentale, ma il quadro clinico non è ancora perfetto. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

