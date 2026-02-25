Inter il crollo europeo | il Bodo gela San Siro e Chivu abdica

Il verdetto di San Siro lascia in dote un’istantanea amara per il calcio italiano: per la seconda volta in pochi mesi, una compagine norvegese espugna il tempio del calcio milanese. Dopo il blitz della nazionale di Haaland contro gli Azzurri, è il BodoGlimt a firmare l’impresa, eliminando l’ Inter vice-campione d’Europa dalla Champions League. Un fallimento che non ammette repliche: quattro sconfitte su quattro incontri tra andata e ritorno nel doppio confronto incrociato Italia-Norvegia. La debacle degli uomini di Christian Chivu nasce dalle macerie dell’andata, un passivo che né il calore del pubblico amico né la superiorità tecnica sulla carta sono riusciti a colmare, certificando una crisi di nervi e di precisione che ha trasformato la notte della possibile rimonta in un addio colmo di frustrazione. L’impasse di San Siro: 24 tiri e il vuoto di potere offensivo. La cronaca della serata racconta di un assedio sterile, un esercizio di possesso che si è infranto contro il muro organizzato della formazione scandinava. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

San Siro chiama alla rimonta: l’Inter di Chivu sfida il fantasma Bodo per il pass europeoL’Inter di Cristian Chivu affronta una sfida decisiva contro il Bodo, dopo aver perso due partite consecutive in Europa.

Notte di redenzione a San Siro: Chivu chiama l’Inter all’impresa contro il Bodo/GlimtChivu ha richiesto all’Inter di reagire dopo il 3-1 subito in Norvegia, causa di una situazione difficile in Champions League.

Temi più discussi: Il crollo delle italiane in Europa pesa sul Ranking: ora il quinto posto per la Champions League è lontanissimo; Il crollo del Milan consegna lo scudetto all’Inter; Capello: In Italia si premiano le simulazioni, in Europa il gioco. Pensiamo calcio in modo sbagliato; Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1: crollo nerazzurro in Norvegia.

Europa Amara, Inter buco da 70 a 100 milioniInter eliminata dalla Champions: il Bodø/Glimt fa l’impresa a San Siro Nerazzurri fuori ai playoff dopo due finali in tre anni Clamoroso a Milano: ... tuttojuve.com

Champions League, l’Inter è fuori: il Bodo Glimt avanza agli ottaviIl sogno europeo dell'Inter si infrange contro il gelo norvegese e una serata stregata a San Siro, segnando una delle eliminazioni più inaspettate della ... thesocialpost.it

#Inter ko anche a San Siro con il #BodøGlimt e nerazzurri fuori dalla #ChampionsLeague. Il commento dell’allenatore. #Chivu a SkySport: «Ci abbiamo provato in tutti i modi dall’inizio, ma abbiamo affrontato una squadra molto ben organizzata con un - facebook.com facebook

San Siro, le opposizioni in Comune pronte a dare battaglia sul piano di Inter e Milan: nodo valutazione ambientale x.com