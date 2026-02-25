Inter Genoa dove vederla | Sky o DAZN?

Inter Genoa dove vederla. L’eliminazione dalla UEFA Champions League ha lasciato inevitabilmente amarezza, ma l’Inter proverà immediatamente a voltare pagina concentrandosi sul campionato. In Serie A i nerazzurri restano saldamente in vetta con un margine importante sul Milan, secondo in classifica. La squadra guidata da Cristian Chivu arriva alla sfida forte di un rendimento impressionante: 13 vittorie nelle ultime 14 partite, con l’unico “passo falso” rappresentato dal pareggio contro il Napoli. Numeri che raccontano la continuità di un gruppo deciso a difendere il primato fino alla fine. Al Meazza si presenta un Genoa in crescita, rivitalizzato dal lavoro di Daniele De Rossi e reduce dal netto successo per 3-0 contro il Torino. Una partita che si preannuncia tutt’altro che scontata, con i rossoblù pronti a mettere alla prova la capolista. Il match Inter-Genoa, in programma sabato 28 febbraio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta su DAZN e sui canali Sky. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche:

Genoa Inter dove vederla: Sky o DAZN?

Inter-Pisa 6-2: gol e highlights | Serie A

Temi più discussi: Inter-Bodo/Glimt di oggi in chiaro? Canale tv e diretta streaming del Playoff di Champions League: dove vedere la partita di ritorno; Lecce-Inter, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv; Lecce-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Genoa Torino: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky.

Dove vedere Inter-Genoa, diretta tv e streaming del matchDove vedere Inter-Genoa in diretta tv e streaming: come seguire il match della 27esima giornata di Serie A di sabato 28 febbraio 2026 ... passioneinter.com

Quote e pronostici Inter-Genoa: segnano entrambe le squadreScopri i pronostici di Inter-Genoa: i consigli su come scommettere, le quote migliori e le statistiche fra le due squadre in Serie A ... passioneinter.com

#SerieA, arbitri 27esima giornata: #Inter- #Genoa affidata a #Fabbri. In sala VAR ci saranno #Maggioni e #Guida x.com

Chivu: "Ripercussioni in Inter-Genoa Abbiamo sempre reagito alle sconfitte. Vogliamo essere competitivi, il campionato è un'altra competizione. Bisogna essere pronti mentalmente, la partita contro il Genoa è molto importante" - facebook.com facebook